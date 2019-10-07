Rize'de çok güzel hareketler
Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları, örnek bir davranışa imza attı. Daha önce yaşanan tatsız olayları unutturmak isteyen iki camia, hafta içinde önemli adımlar atmıştı.
Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları, örnek bir davranışa imza attı. Daha önce yaşanan tatsız olayları unutturmak isteyen iki camia, hafta içinde önemli adımlar atmıştı. Dün de taraftarlar verdikleri mesajla öne çıktı. Çaykur Rizespor taraftarları, Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçeklerle karşıladı. Birbirleriyle fotoğraflar çektiren iki takım taraftarları, birlikte şarkı da söyledi. Bu yaşananlar, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. İki takım taraftarlarından övgü dolu sözlerle bahsedildi.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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