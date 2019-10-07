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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Rize'de çok güzel hareketler

Rize'de çok güzel hareketler

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları, örnek bir davranışa imza attı. Daha önce yaşanan tatsız olayları unutturmak isteyen iki camia, hafta içinde önemli adımlar atmıştı.

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları, örnek bir davranışa imza attı. Daha önce yaşanan tatsız olayları unutturmak isteyen iki camia, hafta içinde önemli adımlar atmıştı. Dün de taraftarlar verdikleri mesajla öne çıktı. taraftarları, Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçeklerle karşıladı. Birbirleriyle fotoğraflar çektiren iki takım taraftarları, birlikte şarkı da söyledi. Bu yaşananlar, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. İki takım taraftarlarından övgü dolu sözlerle bahsedildi.

  1. 7.10.2019
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