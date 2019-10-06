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06 Ekim 2019, Pazar
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benim ailem

Trabzonspor benim ailem

'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, "Trabzonspor benim ailem. Türkiye benim ikinci evim" dedi.

Geldiği ilk günden bu yana 'u benimseyen Ogenyi Onazi, kulübün kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. 26 yaşındaki orta saha "Trabzonspor benim ailem. Türkiye ikinci evim. Burada takım arkadaşlarımla birlikte bir şeyler başarmak istiyorum. Odaklandığım tek nokta da kupalar" ifadelerini kullandı.
  1. 6.10.2019
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