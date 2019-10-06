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06 Ekim 2019, Pazar
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18 maçtır gol yiyor

18 maçtır gol yiyor

Fırtına; lig ve Avrupa'da oynadığı son 18 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak geçen sezonun 28. haftasındaki Bursa maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi o tarihten itibaren boy gösterdiği 18 mücadelede gol yedi.

Bordo-mavililerin gol yemediği Bursaspor maçının üzerinden 162 gün geçti. Karadeniz ekibi, 12 Nisan 2019'daki 1-0'lık Bursa galibiyetinin ardından çıktığı 18 maçta 25 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.

Kanımızda var
Trabzonspor dün resmi sitesinden önemli bir bildiri yayınladı. "Kurtarmak kanımızda var" başlığıyla hazırlanan metinde başkan, teknik heyet ve futbolcuların 7-13 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde kan vereceği duyuruldu. Bordo-mavili taraftarlar 7 Ekim Pazartesi günü Atatürk Alanı'na çağırıldı.

Rize'de de Fırtına üstün
, Rize'deki 18 maçın 8'ini kazandı. 7 kez mağlubiyet yaşadı. 8 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
  1. 6.10.2019
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