18 maçtır gol yiyor
Fırtına; lig ve Avrupa'da oynadığı son 18 maçta kalesini gole kapatamadı. Son olarak geçen sezonun 28. haftasındaki Bursa maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi o tarihten itibaren boy gösterdiği 18 mücadelede gol yedi.
Kanımızda var
Trabzonspor dün resmi sitesinden önemli bir bildiri yayınladı. "Kurtarmak kanımızda var" başlığıyla hazırlanan metinde başkan, teknik heyet ve futbolcuların 7-13 Ekim tarihleri arasında 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde kan vereceği duyuruldu. Bordo-mavili taraftarlar 7 Ekim Pazartesi günü Atatürk Alanı'na çağırıldı.
Rize'de de Fırtına üstün
Trabzonspor, Rize'deki 18 maçın 8'ini kazandı. 7 kez mağlubiyet yaşadı. 8 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
- 6.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
18 maçtır gol yiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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