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06 Ekim 2019, Pazar
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En değerli kaleci

En değerli kaleci Uğurcan Çakır

Transfermarkt verilerine göre Türkiye'nin en değerli kalecisi, kalesini koruyan ...

Transfermarkt'ın güncellemesi sonrası Türkiye'nin en değerli kalecisi oldu. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki eldivenin bonservis bedeli 6 milyon euro'ya yükseltildi. Sturridge'in 15 milyon euro'luk değeri 11 milyon euro'ya geriledi. Hüseyin 2 milyon euro'dan 3'e yükseldi. Ekuban'ın değeri 1 milyon 250 bin euro'dan 4 milyon euro'ya çıktı.
  1. 6.10.2019
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