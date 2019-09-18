Ünal Karaman'dan sakatlık açıklaması!

İyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Ünal Karaman, "Öncelikle iyi bir oyun hedefliyoruz. Daha sonrasında alacağımız puan veya puanlarla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sistemi oyuncu belirler. Biz geçen seneden beri idmanlıyız. Zorluklarla mücadele ettik. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Yeni katılan arkadaşlarımızın özverisinin bizi daha iyi noktaya taşıyacak bir planımız olacak. Ne yaptığımızı biliyoruz." dedi.

EKSİKLERİMİZ VAR AMA...

Takımdaki sakatlıklardan dolayı eksiklerin olduğunu ancak ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Karaman, "Eksiklerimiz var ama yine sahaya çıkacak oyuncularımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Getirdiğimiz tüm oyuncuların forma şansı var. Yarın hangi oyuncuyu kullanacağımızı net bir şekilde görürsünüz." şeklinde konuştu.

KONUŞMAK YERİNE MÜCADELE ETMEYİ TERCİH EDİYORUZ

Takımın tecrübeli sağ beki Joao Pereira ise, "Gruptan kimin çıkacağını tartışmak yerine sahada mücadele etmeyi tercih ediyoruz. İspanya, Avrupa'nın en büyük liglerin bir tanesi. Rakibimiz ligde çok önemli işler yaparak Avrupa'ya kaldı. Tehlikeli ve iyi bir rakiple karşılaşacağız." diye konuştu.