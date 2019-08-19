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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

'ü renklerine bağlayan bordo-mavili ekip, bir golcü daha alarak forvetteki rekabeti yükseltmeyi isterken yönetim Sturridge üzerinde yoğunlaştı.

Trabzonspor, 'i alarak kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. 'ü renklerine bağlayan bordo-mavili ekip, bir golcü daha alarak forvetteki rekabeti yükseltmeyi isterken yönetim Sturridge üzerinde yoğunlaştı. Son olarak forması giyen İngiliz yıldızın ailesini 'a getiren ekibi, golcü futbolcudan gelecek son kararı bekliyor. Şu ana kadar bir sorun olmadığı kısa süre içinde imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi.

  1. 19.8.2019
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