Hedefim 20 gol
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alexander Sörloth, "Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Süper Lig'de atacağım gollerle Trabzonspor'a elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum. Hedefim 20 gol" diye konuştu.
Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alexander Sörloth, Sparta Prag maçında ikinci devrede girerek kader adamı oldu. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu, 89'da golünü atarak tur kapısını açan adam oldu. Sörloth, "Trabzonspor formasıyla yeni bir maceraya başladım. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Süper Lig'de atacağım gollerle Trabzonspor'a elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum. Hedefim 20 gol" dedi.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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