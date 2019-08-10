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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Hedefim 20 gol

Hedefim 20 gol

'un 'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı , "Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Süper Lig'de atacağım gollerle Trabzonspor'a elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum. Hedefim 20 gol" diye konuştu.

'un İngiltere Premier Lig ekibi 'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı , maçında ikinci devrede girerek kader adamı oldu. 23 yaşındaki Norveçli futbolcu, 89'da golünü atarak tur kapısını açan adam oldu. Sörloth, "Trabzonspor formasıyla yeni bir maceraya başladım. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Süper Lig'de atacağım gollerle Trabzonspor'a elimden geldiği kadar katkı sağlamak istiyorum. Hedefim 20 gol" dedi.
  1. 10.8.2019
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