Rize’ye aynı kadro
Teknik direktör Ünal Karaman, ligin son haftasında oynayacakları Rizespor maçından galibiyetle ayrılmayı çok istiyor.
Beşiktaş derbisini kazanan takımı Rize deplasmanında korumak isteyen Karaman, rakibin özellikle ikinci yarıda oynadığı maçları detaylı şekilde analiz ediyor. 52 yaşındaki hoca, baskılı bir oyun ile kazanmayı planlıyor.
GÜNEŞ'İN İZİNDE
Ünal Karaman, 2010- 2011 sezonundan sonra bordo-mavili takımı zirveye taşıyan isim oldu. Bordo-mavili takımda görev yaptığı son dönemde Şenol Güneş, 1.85'lik başarı yakalarken, Karaman ise 1.81'lik puan ortalaması ile Güneş'in ardından 9 teknik adam içerisinde en iyi işlere imza atan isim olmayı bildi.
ADINI TARİHE YAZDIRDI
Ünal Karaman, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isimden biri oldu. 52 yaşındaki hoca, bordo-mavili kulübe şampiyonluklar kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Şenol Güneş'in ardından bir sezonu tamamlayacak 4. teknik adam olarak da kulüp tarihine geçmeyi başardı.
SADECE 3 SARI KART GÖRDÜ
Novak, Trabzonspor'da lig ve kupada toplam 46 maçta centilmenliği ile dikkatleri çekerken, hiç cezalı konumuna da düşmedi. Trabzonspor forması altında ilk sezonunu kartsız tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 kez sarı kart gördü.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Rize’ye aynı kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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