Gençlik şahlandı
Kupada 5 maçta 4 gole ulaşan Abdülkadir Parmak, alt yapı ve gençleşme projesinin doğru karar olduğunu gösterdi.
Balıkesirspor Baltok'u 2 golle yıkan Abdülkadir Parmak, çıkışını sürdürüyor... 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmada da görev yaparken, attığı 4 golle bu kategoride takımının en skorer ismi oldu. Sivas Belediye ile oynanan iki maçta da 1'er gol kaydeden Parmak, çeyrek final biletinin alındığı deplasmandaki Balıkesirspor karşılaşmasında da 2 golle yıldızlaştı. Alt yapı ve gençleşme hamlesinin doğruluğunu kanıtlayan Abdülkadir, "Trabzonlu çocukların hayalidir Trabzonspor'da oynamak. Ben hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah bundan sonra onlar da bu hayaline kavuşacak" sözleri ile de takdir topladı.
ERGÜL KORKUTTU!
DG Sivasspor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kupada forma giyenler düz koşuyla yetindi. Diğer futbolcular ise pas ve şut çalışması yaptı. Genç oyuncu Ali Osman ile ikili mücadeleye giren Tunahan Ergül sekerek antrenmanı terk etti. Sakatlıkları bulunan Sosa, Pereira ve Onazi'nin yanı sıra Asya Kupası'nda yer alan Amiri ve Hosseini antrenmana katılmadı.
MEŞALELİ DESTEK ŞOVU
Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana gelen çok sayıda taraftar, meşale yakıp takıma destek verdi. Teknik direktör Karaman'a 'Sen bizim her şeyimizsin' tezahüratı yapan bordo-mavililer, takımı da alkışladı.
- 25.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Gençlik şahlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.