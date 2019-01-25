Gençlik şahlandı – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Gençlik şahlandı

Gençlik şahlandı

Kupada 5 maçta 4 gole ulaşan , alt yapı ve gençleşme projesinin doğru karar olduğunu gösterdi.

Baltok'u 2 golle yıkan , çıkışını sürdürüyor... 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 'nda 5 karşılaşmada da görev yaparken, attığı 4 golle bu kategoride takımının en skorer ismi oldu. Belediye ile oynanan iki maçta da 1'er gol kaydeden Parmak, çeyrek final biletinin alındığı deplasmandaki Balıkesirspor karşılaşmasında da 2 golle yıldızlaştı. Alt yapı ve gençleşme hamlesinin doğruluğunu kanıtlayan Abdülkadir, "Trabzonlu çocukların hayalidir 'da oynamak. Ben hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah bundan sonra onlar da bu hayaline kavuşacak" sözleri ile de takdir topladı.

ERGÜL KORKUTTU!
DG maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. 'nde gerçekleştirilen antrenmanda kupada forma giyenler düz koşuyla yetindi. Diğer futbolcular ise pas ve şut çalışması yaptı. Genç oyuncu Ali Osman ile ikili mücadeleye giren Tunahan Ergül sekerek antrenmanı terk etti. Sakatlıkları bulunan Sosa, Pereira ve Onazi'nin yanı sıra Asya Kupası'nda yer alan Amiri ve Hosseini antrenmana katılmadı.

MEŞALELİ DESTEK ŞOVU
yönetimindeki antrenmana gelen çok sayıda taraftar, meşale yakıp takıma destek verdi. Teknik direktör Karaman'a 'Sen bizim her şeyimizsin' tezahüratı yapan bordo-mavililer, takımı da alkışladı.

  1. 25.1.2019
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