Trabzonspor geçen sezonu solladı
2017-18’in son haftasına beşinci sırada giren Fırtına, beklentilerin uzağında kaldı ancak 2016-17 sezonundan daha iyi bir performans sergiledi.
DAHA ÇOK ATTI, DAHA ÇOK YEDİ
Bordo-mavililer 33'üncü hafta itibariyle attığı ve yediği gol bakımından da zengin bir dönem geçiriyor. Bir önceki sezon ile karşılaştırıldığında 2016-17 sezonunda 39 gol atıp 34 gol yiyen Trabzonspor, 2017-18 sezonunda ise bitime bir hafta kala attığı 60 gole karşılık kalesinde 51 gol gördü. Bordo-mavililer 60 golle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından bu sezon ligin en skorer takımı olurken, 51 golle de kalesinde en çok gol gören takımlar arasında yer aldı.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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