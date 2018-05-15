Trabzonspor geçen sezonu solladı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    geçen sezonu solladı

    Trabzonspor geçen sezonu solladı

    2017-18’in son haftasına beşinci sırada giren Fırtına, beklentilerin uzağında kaldı ancak sezonundan daha iyi bir performans sergiledi.

    , 'in 33'üncü haftasında karşısında aldığı galibiyet ile puanını 52'ye yükseltti ve 2016- 17'den daha başarılı bir grafik ortaya koydu. 2017- 18'e büyük umutlarla başlayan fakat zirve yarışına erkenden havlu atan, 'ndan son 16 turunda elenen ve Avrupa biletini de alamayan bordo-mavililer, hedeflerine ulaşamadığı sezonda bitime bir hafta kala bir önceki sezondan daha çok puan topladı. 'yi 51 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Trabzonspor, bu sezon ise bitime 1 hafta kala 52 puana ulaştı, 57 puanla tamamladığı 2014-15'in ardından son 3 sezondaki en yüksek puanı elde etti.

    DAHA ÇOK ATTI, DAHA ÇOK YEDİ
    Bordo-mavililer 33'üncü hafta itibariyle attığı ve yediği gol bakımından da zengin bir dönem geçiriyor. Bir önceki sezon ile karşılaştırıldığında 2016-17 sezonunda 39 gol atıp 34 gol yiyen Trabzonspor, 2017-18 sezonunda ise bitime bir hafta kala attığı 60 gole karşılık kalesinde 51 gol gördü. Bordo-mavililer 60 golle , ve 'ın ardından bu sezon ligin en skorer takımı olurken, 51 golle de kalesinde en çok gol gören takımlar arasında yer aldı.
    1. 15.5.2018
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