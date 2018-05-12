Komiteler belirlendi – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Komiteler belirlendi

    Komiteler belirlendi
    Sportif A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanlığına Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcılığına getirildi. Başkanı , ve Riskin Saptanması Komitelerinin Başkanı oldu.
    1. 12.5.2018
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