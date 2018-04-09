Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu dönemi!
Bordo-mavili kulübün olağanüstü genel kurulunda kullanılan 1691 oyun 1329’unu alan Ahmet Ağaoğlu rakibi Metin Kaya’ya (211) tarihi bir fark atarak başkanlığa seçildi
GELMEK İÇİN CAN ATACAKLAR
BAşkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, ilk röportajını A Spor'a verdi. Arkadaşımız Yunus Emre Sel'e özel konuşan Ağaoğlu, "Bu göreve davetiye ile gelmedim. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe başkanlığı nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Önceliğimiz kulübün maddi durumu. Önümüzdeki süreç sıkıntılı. Ancak Karadeniz insanında umudun bittiği yerde hırs başlar. Bizim bölgemizin insanı için imkansız diye bir şey yoktur. Bu topraklara aittir bu laf. Öyle bir gün gelecek ki Türkiye'deki her futbolcu bizde oynamak için can atacak. Para ikinci planda kalacak" ifadesini kullandı.
KAVGANIN İÇİNE GİRMEYİZ
Ağaoğlu, takımdaki yıldızların gönderileceği iddiaları için, "Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Yıldızlara veda diye bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Devam eden lig süreci var. Belki esprili olacak ama Kayserispor maçında kazanılan 4-0'lık maça tabii ki çok sevindim. Tabelaya baktıktan sonra borç 841, eksi 2 milyon daha dedim ve 'Allah'a şükür' diyerek çıktım. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Kavganın içine bizi kimse çekemez. Bu bizim ruhumuza aykırı. Lig sonuna kadar teknik heyet, yıldız futbolcular, yıldız olmayan futbolcular, oradaki mücadele o platformda devam edecek" diye konuştu.
ALLAH YARDIMCISI OLSUN / Mini yorum / Olcay Çakır
Ahmet Ağaoğlu olağanüstü koşulların ortaya çıkması sonrası alınan kongre kararında kendi deyimiyle "sahipsiz" bırakmama adına aday oldu ve yarışı kazandı. Önünde dağ gibi sorunlar var. Olağanüstü kongre kararına gerekçe olan "Mali Yapıdaki Bozukluk" onun çözümlerini bekliyor şimdi. Allah yardımcısı olsun. İşi hayli zor... Avantajı "kulübü bu hale onun getirmediği rahatlığı" ile ilk dönem eleştirilerinin ona olmayacak olması. Bir de transfer yasağına bağlı iştahlı transfer isteyicilerin mecburi de olsa olanla yetinmeyi öğrenmek zorunda olması! O baskı öyle hafife alınacak bir şey değildir. Çok başkanın kimyasını bozdu çünkü.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
-
Aykut Kocaman: Cüneyt Çakır'ın kulağı çınlasın
Toplam 2
Yorum
aykut 4 haftadir ofsayttan gol atyn aykut efendi bahane arama her mc hakem yüz yokmu sende
-
Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Toplam 1
Yorum
Gökhan Soldadonun ilerideki ayağı defansın arkasında kalıyor nereden biliyorlar ayağının bastığını arkadan foto atmamışlar farklı açı yok tek foto
-
Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"
Toplam 1
Yorum
erol iç sahadaki kayıpların en büyük nedeni hakemler.bu sene fenere en çok 5-6 maçta puan kazandırdılar.bugünkü gibi 2-3 maç daha lazımdı.
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu dönemi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.