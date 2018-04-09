Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu dönemi! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da dönemi!

    Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu dönemi!

    Bordo-mavili kulübün olağanüstü genel kurulunda kullanılan 1691 oyun 1329’unu alan rakibi ’ya (211) tarihi bir fark atarak başkanlığa seçildi

    'un 73. genel kurulunda başkanlığa seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda toplam 16 sandıkta bin 691 üye oy kullanırken, 1559 oy geçerli sayıldı. Genel kurulda 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardından 2.5 saat saat süren sayım sonucunda divan başkanı İlhami Algan, Ahmet Ağaoğlu'nun 1329 oy alarak başkan seçildiğini açıkladı. Diğer aday 211, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban ise 19 oy aldı. 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken, bin 691 delege sandığa gitti. 7. sandıkta 871 oya ulaşan Ağaoğlu, başkanlığı garantiledi.

    GELMEK İÇİN CAN ATACAKLAR
    BAşkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, ilk röportajını A Spor'a verdi. Arkadaşımız Yunus Emre Sel'e özel konuşan Ağaoğlu, "Bu göreve davetiye ile gelmedim. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe başkanlığı nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Önceliğimiz kulübün maddi durumu. Önümüzdeki süreç sıkıntılı. Ancak insanında umudun bittiği yerde hırs başlar. Bizim bölgemizin insanı için imkansız diye bir şey yoktur. Bu topraklara aittir bu laf. Öyle bir gün gelecek ki 'deki her futbolcu bizde oynamak için can atacak. Para ikinci planda kalacak" ifadesini kullandı.

    KAVGANIN İÇİNE GİRMEYİZ
    Ağaoğlu, takımdaki yıldızların gönderileceği iddiaları için, "Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Yıldızlara veda diye bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Devam eden lig süreci var. Belki esprili olacak ama maçında kazanılan 4-0'lık maça tabii ki çok sevindim. Tabelaya baktıktan sonra borç 841, eksi 2 milyon daha dedim ve 'Allah'a şükür' diyerek çıktım. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Kavganın içine bizi kimse çekemez. Bu bizim ruhumuza aykırı. Lig sonuna kadar teknik heyet, yıldız futbolcular, yıldız olmayan futbolcular, oradaki mücadele o platformda devam edecek" diye konuştu.

    ALLAH YARDIMCISI OLSUN / Mini yorum / Olcay Çakır
    Ahmet Ağaoğlu olağanüstü koşulların ortaya çıkması sonrası alınan kongre kararında kendi deyimiyle "sahipsiz" bırakmama adına aday oldu ve yarışı kazandı. Önünde dağ gibi sorunlar var. Olağanüstü kongre kararına gerekçe olan "Mali Yapıdaki Bozukluk" onun çözümlerini bekliyor şimdi. Allah yardımcısı olsun. İşi hayli zor... Avantajı "kulübü bu hale onun getirmediği rahatlığı" ile ilk dönem eleştirilerinin ona olmayacak olması. Bir de transfer yasağına bağlı iştahlı transfer isteyicilerin mecburi de olsa olanla yetinmeyi öğrenmek zorunda olması! O baskı öyle hafife alınacak bir şey değildir. Çok başkanın kimyasını bozdu çünkü.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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