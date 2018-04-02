G.Saraylı taraftarlara: "F.Bahçe'yi destekliyorlar" – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    G.Saraylı taraftarlara: "F.Bahçe'yi destekliyorlar"

    G.Saraylı taraftarlara: "F.Bahçe'yi destekliyorlar"

    Trabzonsporlu futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada taraftarlarına göndermede bulundu.

    Olcay, "Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. Şikeci Trabzonspor diye bağırıyorlarsa, demek ki Fenerbahçe'yi destekliyorlar" dedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç sırasında 'ı ıslıklamıştı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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