İstikrarın adı Okay – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    İstikrarın adı Okay

    İstikrarın adı Okay

    Son 3 yılda çıkılan 117 maçın 99’unda forma giyen 24 yaşındaki yıldız, tecrübeli isimleri solladı

    Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen 'un ilk golünü kaydeden , Kayserispor'dan geldiği 2015-16'dan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu oldu. Bordo-mavili futbolcu, 2015-16, 2016-17 ve bu sezon Avrupa, ve maçları olmak üzere çıktığı 117 resmi karşılaşmanın 99'unda görev yaptı. Fırtına'daki ilk sezonunda ligde 27, Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa kupalarında 2 maç olmak üzere 36 maç oynayan 24 yaşındaki orta saha, 2 bin 813 dakika görev yaptı, 3 gol attı.

    Bordo-mavili futbolcu, 2016-17'de ise ligde 29, Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere 37 maçta 2 bin 834 dakika sahada kaldı ve 5 gol kaydetti. Bu sezon ise ligde 23 karşılaşmada, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giyerek toplam 26 maçta 2 bin 295 dakika görev yaptı. Ligde 2 gol atan Okay, 3 sezonda 10 gole ulaştı.


    DALYA HAZIRLIĞINDA
    OKAY pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkacak. Okay, 3 sezonda 99 maçta görev yaparken takımın en deneyimli futbolcusu Onur ise aynı sürede 80 kez forma giydi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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