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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    hazır değil

    Trabzonspor hazır değil

    Bordo-mavililer, pilot takım ile oynadıkları hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı. Kucka’nın golüne Ali Han Aydın karşılık verdi

    İlk hazırlık maçında Luftetari'yi 2-1 yenen Trabzonspor dün pilot takım 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda beklenenden uzak bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, etkili bir atak gerçekleştiremedi. İkinci yarıda ise oyuncu değişiklikleri ile toparlanan Fırtına pozisyon üretse de son vuruşlarda istediği sonucu alamadı. 61'de Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunu ceza sahası içerisinde Kucka, kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 65'te ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ali Han Aydın, sert ve isabetli bir vuruşla skoru ilan etti: 1-1.

    Sevinç ve hüzün
    Trabzonspor'un 1461 karşısındaki performansı beklenen düzeyde değildi. Ancak bireysel olarak bakıldığında Sosa'nın eskiye oranla daha istekli olduğunu, sol bek Abdurrahim'in performansıyla bir şansı hak ettiğini söyleyebilirim. Genç stoper Hüseyin Türkmen ise ayrı bir parantezi hak ediyor. Müdahaleleri gayet soğukkanlı olan Hüseyin, topu kullanmaktan çekinmiyor ve takımla uyumu da oldukça iyi. Trabzonspor adına üzüntü verici olan ise oldukça yüksek bir maliyetle alınan Castillo'nun hala beklenen seviyede olmayışı.

    Mini yorum Yunus Emre Sel

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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