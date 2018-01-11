Trabzonspor hazır değil

Bordo-mavililer, pilot takım 1461 Trabzon ile oynadıkları hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı. Kucka’nın golüne Ali Han Aydın karşılık verdi

İlk hazırlık maçında Luftetari'yi 2-1 yenen Trabzonspor dün pilot takım 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda beklenenden uzak bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor, etkili bir atak gerçekleştiremedi. İkinci yarıda ise oyuncu değişiklikleri ile toparlanan Fırtına pozisyon üretse de son vuruşlarda istediği sonucu alamadı. 61'de Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunu ceza sahası içerisinde Kucka, kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 65'te ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ali Han Aydın, sert ve isabetli bir vuruşla skoru ilan etti: 1-1.



Sevinç ve hüzün

Trabzonspor'un 1461 karşısındaki performansı beklenen düzeyde değildi. Ancak bireysel olarak bakıldığında Sosa'nın eskiye oranla daha istekli olduğunu, sol bek Abdurrahim'in performansıyla bir şansı hak ettiğini söyleyebilirim. Genç stoper Hüseyin Türkmen ise ayrı bir parantezi hak ediyor. Müdahaleleri gayet soğukkanlı olan Hüseyin, topu kullanmaktan çekinmiyor ve takımla uyumu da oldukça iyi. Trabzonspor adına üzüntü verici olan ise oldukça yüksek bir maliyetle alınan Castillo'nun hala beklenen seviyede olmayışı.



Mini yorum Yunus Emre Sel



