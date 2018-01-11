Trabzonspor hazır değil
Bordo-mavililer, pilot takım 1461 Trabzon ile oynadıkları hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı. Kucka’nın golüne Ali Han Aydın karşılık verdi
Sevinç ve hüzün
Trabzonspor'un 1461 karşısındaki performansı beklenen düzeyde değildi. Ancak bireysel olarak bakıldığında Sosa'nın eskiye oranla daha istekli olduğunu, sol bek Abdurrahim'in performansıyla bir şansı hak ettiğini söyleyebilirim. Genç stoper Hüseyin Türkmen ise ayrı bir parantezi hak ediyor. Müdahaleleri gayet soğukkanlı olan Hüseyin, topu kullanmaktan çekinmiyor ve takımla uyumu da oldukça iyi. Trabzonspor adına üzüntü verici olan ise oldukça yüksek bir maliyetle alınan Castillo'nun hala beklenen seviyede olmayışı.
Mini yorum Yunus Emre Sel
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:52
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Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
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