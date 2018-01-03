Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak
Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yarın toplanmaya başlayacak bordo-mavili takım, akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncuların bir gün gecikmeli olarak 5 Ocak'ta Antalya kampına katılacağı belirtildi.
Kampta genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım'ın da yer alacağı kaydedildi. Trabzonspor'un Antalya kampı, 14 Ocak Pazar günü sona erecek.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:28
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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