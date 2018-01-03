 Trabzonspor'un Antalya kampı yarın başlayacak – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'un yarın başlayacak

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un <a href="/index/antalya-kampi?id=92477e42-359c-4875-89fb-4bb3cc63ef99" class="" rel="tag">Antalya kampı</a> yarın başlayacak

    , Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yarın toplanmaya başlayacak bordo-mavili takım, akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Karadeniz ekibinde, yabancı oyuncuların bir gün gecikmeli olarak 5 Ocak'ta Antalya kampına katılacağı belirtildi.

    Kampta genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım'ın da yer alacağı kaydedildi. 'un , 14 Ocak Pazar günü sona erecek.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:28
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