Süper Lig'e Teknik Direktör Ersun Yanal ile başlayan Trabzonspor , tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Yanal ile beklediği çıkışı bir türlü yakalayamayan bordo-mavililer, Rıza Çalımbay 'ı takımın başına getirerek yeniden zirve yarışı içinde yer aldı.Sezon başında yüksek beklentilerle başladığı ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen bordo-mavililer, ilk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 9 puan toplayarak 13. sırada yer alırken, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Bordo-mavililer son 8 haftada ise büyük çıkış göstererek 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı ve zirve yarışına tutundu. Trabzonspor ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 29 puana ulaşarak lider kapatan Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde 7. sırada tamamladı.Trabzonspor, ligin ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında şok yenilgiler yaşayarak tarihi skorlar aldı. Karadeniz ekibi ligin 6. haftasında sahasında 3-0 önde götürdüğü maçta Aytemiz Alanyaspor 'a 4-3 ve 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1'lik skorlarla yenilerek önemli puan kayıpları yaşadı ve yeni stadyumunda tarihi sonuçlara imza attı.Trabzonspor'un Süper Lig'de yaşadığı çalkantılı günlerde taraftarlarını en çok sevindiren gelişme ise İstanbul takımlarına yenilmemesi oldu. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında İstanbul takımlarına boyun eğmedi. Karadeniz ekibi İstanbul'da Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sahasında ise Galatasaray karşısında 2-1 galip geldi. Trabzonspor söz konusu 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.Ligin ilk yarısında Trabzonspor'un en golcü ismi Burak Yılmaz oldu. Takımı adına 14 gole imza atan golcü oyuncu gol krallığı sıralamasında ise Göztepe'den Adis Jahovic ve Galatasaray'dan Gomis ile aynı sıralamayı paylaştı. Bordo-mavililerde 14 golle Burak Yılmaz ilk sırada yer alırken, Rodallega 4, Yusuf Yazıcı Olcay Şahan ve N'Doye 3, Kucka 2, Okay, Abdulkadir Ömür, Onazi ve Bero 1'er gol atan isimler oldu. Böylelikle bordo-mavili takımda 10 isim Süper Lig maçlarında gol attı.

Karadeniz ekibinde bu sezonun ilk yarısı itibariyle takımın en istikrarlı oyuncusu Portekizli Joao Pereira oldu. Tecrübeli oyuncu 17 lig maçının tamamında forma giydi. Bin 530 dakika sahada kalan oyuncuyu bin 341 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı takip etti. Yazıcı'yı bin 315 dakika ile Okay Yokuşlu, bin 260 dakika ile Onur, bin 177 dakika ile Burak Yılmaz ve bin 171 dakika ile Mas takip etti. Kamil Ahmet Çörekçi ise lig maçlarında süre almayan tek isim oldu.Trabzonspor'un sezon başında Milan'dan transfer ettiği ve büyük beklentiler içinde olduğu Arjantinli oyuncu Sosa, ligin ilk yarısında bekleneni veremedi. Bordo-mavili takım ile sezon başı kampı yapmayan oyuncu hazır bir görüntü sergilemedi. Daha çok Ersun Yanal döneminde ilk on birde forma giyen tecrübeli oyuncu Rıza Çalımbay döneminde ise zaman zaman forma şansı buldu. Bordo-mavili takımda diğer hayal kırıklığı ise Volkan Şen oldu.Trabzonspor'da 17 oyuncu sarı kart gördü. 5 sarı kart ile takımın en çok sarı kart gören oyuncusu Okay Yokuşlu oldu. Okay'ı 4 sarı kart ile Kucka, Uğur Demirok ve Mas takip etti. Pereira, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Olcay Şahan , Onazi, Mustafa Akbaş, Hubocan ve Bero 3'er sarı kart gören isimler oldu. Onur, Duruca, N'Doye ve Sosa ise 2'şer sarı kart gören isimler oldu. Rodallega ise 1 sarı kart gördü.Trabzonspor'da 3 isim ise kırmızı kart gördü. Yusuf Yazıcı, Sosa ve Olcay Şahan bordo-mavililerde ligin ilk yarısında kırmızı kart gören isimler oldu.Sahasında 18, dışarda ise 11 puan topladıTrabzonspor ligin ilk yarısında sahasındaki 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle 29 puanın 18'ini topladı. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puanı hanesine yazdırdı.Karadeniz ekibi ligin ilk yarısında 33 gol atarken kalesinde ise 28 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında 19 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Deplasmanda ise 14 gol atarken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 'nda da yoluna devam etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer kupada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken, tur şansını Trabzon'da oynayacağı maça bıraktı. Bordo-mavililer kupada Çorum Belediyespor'u 6-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve 5-1'lık skorlarla yenmişti.