 Çalımbay: Çevirebiliriz – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Çalımbay: Çevirebiliriz

    Çalımbay: Çevirebiliriz
    Tranzonspor Teknik Direktörü maçtan sonra, "İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Bu çift maç ve ilk yarısı bitti, şimdi 2. yarısı var. O maçı iyi şekilde çevireceğimize inanıyorum" diye konuştu. ise, "Küçümsenmeyecek bir avantaj aldık ama büyütmemek gerekir" dedi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
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