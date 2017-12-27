 Süper Lig'de skora en çok katkı yapan 20 yıldız – Fotomaç TV
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    Süper Lig'de skora en çok katkı yapan 20 yıldız

    Süper Lig'de ilk yarının ardından gole en çok katkı veren 20 oyuncu belli oldu...

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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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