 Tarihi bir sınav – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
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    Tarihi bir sınav

    Tarihi bir sınav
    Osmanlı, Sivas, Antalya ve Kasımpaşa'yı yenen Fırtına, yarın Timsah'ı da mağlup ederse 2004- 2005 sezonundaki 8 maçlık seriden sonraki en iyi dönemine ulaşacak. 13 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 3'ü kupa 8 karşılaşmadan üst üste galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile son dönemde 2'si kupa 6 maçı art arda kazandı.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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