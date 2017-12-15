Tarihi bir sınav

Osmanlı, Sivas, Antalya ve Kasımpaşa'yı yenen Fırtına, yarın Timsah'ı da mağlup ederse 2004- 2005 sezonundaki 8 maçlık seriden sonraki en iyi dönemine ulaşacak. 13 yıl önce Şenol Güneş yönetiminde 3'ü kupa 8 karşılaşmadan üst üste galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile son dönemde 2'si kupa 6 maçı art arda kazandı.