Mutlu oldum

RIZA Çalımbay, son haftalarda forma şansı verdiği Hubocan'dan memnun olduğunu söylemişti. 31 yaşındaki Slovak stoper de, "Hocamın benden memnun olması önemli. Bu sözleri duymak tabii ki güzel. Elimden geldiğinde katkı yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.