 Mutlu oldum – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Mutlu oldum

    Mutlu oldum
    RIZA Çalımbay, son haftalarda forma şansı verdiği Hubocan'dan memnun olduğunu söylemişti. 31 yaşındaki Slovak stoper de, "Hocamın benden memnun olması önemli. Bu sözleri duymak tabii ki güzel. Elimden geldiğinde katkı yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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