Avrupa'yı sallıyor

KARADENİZ ekibinin golcüsü Burak Yılmaz, attığı gollerle Avrupa'da da dikkat çekiyor. Geride kalan 14 haftada 11 maçta forma giyip 12 gol atan Trabzonspor'un 32 yaşındaki süper forveti, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de gol sayısı maç sayısından fazla olan isimler listesinde kendine yer buldu. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki isimlerin değerlendirildiği kategoride Burak, 5. sırada yer aldı. Listede Paris Saint Germain'nin Uruguaylı golcüsü Edison Cavani 15 maçta attığı 17 golle ilk sırada yer alırken, 15 maçta 16 golle İcardi 2, 14 maçta 15 golle İmmobile 3 ve 13 maçta 14 golle Falcao 4. sırada kendine yer buldu. Burak Yılmaz 75.4 dakikada bir gol atarak inanılmaz bir istatistik elde etmiş durumda. Tecrübeli forvet, bugünkü Kasımpaşa maçında da takımın en önemli kozlarından biri olacak.