Valencia fiyat sordu
İspanyol ekibi, Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür’ün bonservis bedelini sordu. Valencia yönetimi, 15 milyon euro’yu gözden çıkarmış durumda
SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
YÖNETİM ise henüz Abdülkadir için bonservis bedeli belirlenmediğini, hatta şu an oyuncuyu satmayı düşünmediklerini iletti. Ama ısrarcı olan Valencia'nın en az 15 milyon euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:33
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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