Valencia fiyat sordu

'da Yusuf'tan sonraiçin de Avrupa'nın önemli kulüplerigirişimlerinebaşladı.vegibi Avrupa devlerinin de aralarındabulunduğu birçok kulübünbir süredir takip ettiğiorta saha içinilk resmi girişim'dangeldi. İspanyol ekibinin, menajerleraracılığıylaiçinnabız yokladığı vekulübe fiyat sorduğu öğrenildi.ise henüziçin bonservis bedeli belirlenmediğini,hatta şu an oyuncuyu satmayı düşünmedikleriniiletti. Ama ısrarcı olan'nın en az'lukbir teklifle'un kapısını çalabileceğibelirtildi.