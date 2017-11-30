 Valencia fiyat sordu – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Valencia fiyat sordu

    Valencia fiyat sordu

    İspanyol ekibi, Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür’ün bonservis bedelini sordu. Valencia yönetimi, 15 milyon euro’yu gözden çıkarmış durumda

    FIRTINA'da Yusuf'tan sonra Abdülkadir için de Avrupa'nın önemli kulüpleri girişimlerine başladı. Arsenal, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu birçok kulübün bir süredir takip ettiği 18 yaşındaki orta saha için ilk resmi girişim Valencia'dan geldi. İspanyol ekibinin, menajerler aracılığıyla Abdülkadir için nabız yokladığı ve bordo-mavili kulübe fiyat sorduğu öğrenildi.

    SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ
    YÖNETİM ise henüz Abdülkadir için bonservis bedeli belirlenmediğini, hatta şu an oyuncuyu satmayı düşünmediklerini iletti. Ama ısrarcı olan Valencia'nın en az 15 milyon euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:33
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