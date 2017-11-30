 Okay Yokuşlu'ya dev teklif! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
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    'ya dev teklif!

    Okay Yokuşlu'ya dev teklif!

    Premier Lig ekibi West Bromwich’in uzun bir süredir izlediği için ’a 8 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Devre arasında oyuncu satmayı düşünmeyen bordo-mavililer ise “Sezon sonunda gelin, konuşalım” yanıtını verdiği öğrenildi.

    Habertürk'ün haberine göre; 'da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ve en sonra Sivasspor'a attığı harika kafa golüyle takımının kazanmasında çok önemli rol oynayan , İngiliz takımlarının radarına takıldı. Bordo-mavili takımdaki oyunuyla Milli Takım'a kadar yükselen genç yeteneğe Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in talip olduğu ifade edildi. Ada ekibinin Trabzonspor'a 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenilirken, scout ekibinin sürekli Okay'ı izlediği belirtildi.

    AVRUPA'YA AÇILMAK İSTİYOR
    Devre arasında oyuncu satmayı düşünmeyen Trabzonspor yönetiminin ise İngiliz temsilcisine "Sezon sonu gelin, görüşelim" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Karadeniz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay'ın da artık Avrupa'ya açılmak istediği ve bunu yakın çevresine söylediği belirtildi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:01
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