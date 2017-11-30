Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Premier Lig ekibi West Bromwich’in uzun bir süredir izlediği Okay Yokuşlu için Trabzonspor’a 8 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Devre arasında oyuncu satmayı düşünmeyen bordo-mavililer ise “Sezon sonunda gelin, konuşalım” yanıtını verdiği öğrenildi.
AVRUPA'YA AÇILMAK İSTİYOR
Devre arasında oyuncu satmayı düşünmeyen Trabzonspor yönetiminin ise İngiliz temsilcisine "Sezon sonu gelin, görüşelim" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Karadeniz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay'ın da artık Avrupa'ya açılmak istediği ve bunu yakın çevresine söylediği belirtildi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:01
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Valencia fiyat sordu
Toplam 5
Yorum
Ali Ya he, uydurmayın, ne performansını gördük,evet yetenekli ama durun da , yorumları okuyunca gülüyorum, gerçekçi olan yok herkes hayalperest.
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
Gökhan Sende futbolcu oldun ya su ulkede ne dıyım
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Acın büyük anlıyoruz seni Buz Adam
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