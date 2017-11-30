 Cezası biten Olcay bugün sahada – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Cezası biten Olcay bugün sahada

    Cezası biten Olcay bugün sahada
    TRABZONSPOR'da Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Olcay Şahan, kupada oynanacak Büyükşehir Beeldiye Erzurumspor sınavıyla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Olcay'a bugün ilk 11'de görev vermesi beklenirken, 30 yaşındaki sahaya çıkması durumunda 3 maç aradan sonra formasına kavuşacak.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
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