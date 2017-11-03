 Şeffaflık... – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Şeffaflık...

    Şeffaflık...

    Fotomaç yazarı , Trabzonspor'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

    İşte 'ın yorumları:

    Rıza Çalımbay geldiği günden itibaren "dikkate alan, konuşan, anlatan, tek tek izah eden" teknik adam görüntüsü veriyor. Dün de camianın hassasiyetleri üzerinden basına bilgilendirme yaptı... Geldiği yerin kıymetini çok iyi biliyor olmalı ki, basınla ve taraftarlarla sürekli iletişimde sakınca görmüyor. Dürüst davranıyor... Birçok konuda önemli mesajları vardı.
    Mesela Burak Yılmaz konusunda net ifadelerle "Burak'ın iyileşmeden oynamasını istemiyoruz, kampta yüzde yüz çalışacak ve iyi bir şekilde dönecek" diyor... Aynı Burak Yılmaz konusunda eski teknik adamın çelişkili söz ve uygulamaları halen hafızalarda...
    "Burak Yılmaz'ın 3-4 hafta dinlenmeye ihtiyacı var. Radikal bir karar alabiliriz" demiş olmasına rağmen uygulamada sınıfta kalmıştı. Şöyle ki, Burak Yılmaz o dönem oynatıldı, Milli Takım'a gitti, Sakatlık süreci uzadıkça uzamış oldu. Rodallega ve Dame N'Doye'un düştüğü psikolojiyi hiç saymıyorum bile.
    Neyse, taş yağsa ondan biliyoruz bizde!
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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