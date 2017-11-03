Şeffaflık...
Fotomaç yazarı Olcay Çakır, Trabzonspor'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Rıza Çalımbay geldiği günden itibaren "dikkate alan, konuşan, anlatan, tek tek izah eden" teknik adam görüntüsü veriyor. Dün de camianın hassasiyetleri üzerinden basına bilgilendirme yaptı... Geldiği yerin kıymetini çok iyi biliyor olmalı ki, basınla ve taraftarlarla sürekli iletişimde sakınca görmüyor. Dürüst davranıyor... Birçok konuda önemli mesajları vardı.
Mesela Burak Yılmaz konusunda net ifadelerle "Burak'ın iyileşmeden oynamasını istemiyoruz, kampta yüzde yüz çalışacak ve iyi bir şekilde dönecek" diyor... Aynı Burak Yılmaz konusunda eski teknik adamın çelişkili söz ve uygulamaları halen hafızalarda...
"Burak Yılmaz'ın 3-4 hafta dinlenmeye ihtiyacı var. Radikal bir karar alabiliriz" demiş olmasına rağmen uygulamada sınıfta kalmıştı. Şöyle ki, Burak Yılmaz o dönem oynatıldı, Milli Takım'a gitti, Sakatlık süreci uzadıkça uzamış oldu. Rodallega ve Dame N'Doye'un düştüğü psikolojiyi hiç saymıyorum bile.
Neyse, taş yağsa ondan biliyoruz bizde!
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:16
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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