 Yusuf: Şanlı taraftarımıza armağan ediyoruz – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Yusuf: Şanlı taraftarımıza armağan ediyoruz

    Yusuf: Şanlı taraftarımıza armağan ediyoruz
    Muhteşem bir gol atan Yusuf Yazıcı, "Galibiyet hasreti giderdik. Bundan sonra Trabzonspor'un istediği yere gelmesini çok istiyorum. Bu galibiyeti şanlı taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi. Transfer iddialarına da açıklık getiren 20 yaşındaki 10 numara, "Geleceğim hakkında konuşmayı sevmem. Trabzonspor'da daha iyi şeyler yapacağım" diye konuştu.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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