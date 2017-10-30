Sihirbaz Çalımbay
Tecrübeli çalıştırıcı takımı kısa sürede toparladı. Kadroda adaleti sağladı. Doğru hamleler ilk meyvelerini kupada 6 golle geçilen turla verdi. Dün de lider G.Saray’a ilk yenilgisini tattırdı
YENİDEN TUTUNDU
İLK maçını Yeni Malatya'ya karşı deplasmanda Okay'ın kendi kalesine attığı golle şanssız şekilde kaybeden Çalımbay'ın doğru hamleleri diriliş sinyallerini kupada verdi. Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0 yenen Fırtına, oyun disiplini ile dikkat çekti. Ve dün... Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı 2-1 yenerek namağlup unvanına son verirken, Trabzonspor'u yarışa yeniden ortak etti. Lige de renk getirdi.
Antalya'da da çelme taktı
SEZONA Antalyaspor'da başlayan Rıza Çalımbay, kırmızı- beyazlı takımla da Galatasaray'a çelme takmıştı. 4. haftada Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.
13 maç sonra yendi
RIZA Çalımbay, Galatasaray'ı 13 maç sonra yendi. Tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı ekibe karşı teknik adam olarak çıktığı son 13 maçın 10'unu kaybederken, 3'ünde ise berabere kalmıştı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Sihirbaz Çalımbay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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