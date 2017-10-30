Sihirbaz Çalımbay

Tecrübeli çalıştırıcı takımı kısa sürede toparladı. Kadroda adaleti sağladı. Doğru hamleler ilk meyvelerini kupada 6 golle geçilen turla verdi. Dün de lider G.Saray’a ilk yenilgisini tattırdı

TRABZONSPOR, Galatasaray'ı 2-1 yenerek Süper Lig'de 5 hafta sonra galibiyete uzanırken, bunda en büyük pay kuşkusuz Rıza Çalımbay'ındı... İki hafta önce Ersun Yanal'ın yerine göreve getirilen başarılı çalıştırıcı, bordo-mavili takımı yeniden hayata döndürdü. İlk iş olarak kadroda adaleti sağlayan Çalımbay, koşmadan oynayan Jose Sosa'yı kulübeye çekerken, Onazi'yi orta sahaya monte etti. Unutulan Matus Bero'ya forma verdi. YARIŞA



YENİDEN TUTUNDU

İLK maçını Yeni Malatya'ya karşı deplasmanda Okay'ın kendi kalesine attığı golle şanssız şekilde kaybeden Çalımbay'ın doğru hamleleri diriliş sinyallerini kupada verdi. Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0 yenen Fırtına, oyun disiplini ile dikkat çekti. Ve dün... Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı 2-1 yenerek namağlup unvanına son verirken, Trabzonspor'u yarışa yeniden ortak etti. Lige de renk getirdi.



Antalya'da da çelme taktı

SEZONA Antalyaspor'da başlayan Rıza Çalımbay, kırmızı- beyazlı takımla da Galatasaray'a çelme takmıştı. 4. haftada Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.



13 maç sonra yendi

RIZA Çalımbay, Galatasaray'ı 13 maç sonra yendi. Tecrübeli hoca, sarı-kırmızılı ekibe karşı teknik adam olarak çıktığı son 13 maçın 10'unu kaybederken, 3'ünde ise berabere kalmıştı.