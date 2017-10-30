 Rodallega’dan tam destek – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Rodallega’dan tam destek

    Rodallega’dan tam destek
    ZİRAAT Türkiye Kupası'nda oynanan Çorum Belediyespor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda olan Hugo Rodallega, maçtan önce takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Soyunma odasından takım arkadaşlarını uğurlayan Kolombiyalı forvet oyuncusu ardından tribündeki yerini aldı; oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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