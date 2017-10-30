 Kötü günler inşallah bitti – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kötü günler inşallah bitti

    Kötü günler inşallah bitti
    KARADENİZ ekibinin eldiveni Onur Kıvrak, G.Saray galibiyeti için, "Çok ihtiyacımız vardı" dedi. 29 yaşındaki kaleci, "Muhteşem taraftarımızın desteği ile kötü günleri bitireceğiz. Artık yükseliş vakti" diye konuştu.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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