Kötü günler inşallah bitti

KARADENİZ ekibinin eldiveni Onur Kıvrak, G.Saray galibiyeti için, "Çok ihtiyacımız vardı" dedi. 29 yaşındaki kaleci, "Muhteşem taraftarımızın desteği ile kötü günleri bitireceğiz. Artık yükseliş vakti" diye konuştu.