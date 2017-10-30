İşte taraftar işte Trabzon
Fırtına’ya tam destek veren Trabzonsporlular, taraftarlarlık örneği sergiledi. Dağıtılan Türk bayraklarını sallayan fubolseverler hep birlikte tempo tuttu: “Ne mutlu Türküm diyene”
Herkese bayrak dağıtıldı
Bu arada Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, maç öncesi tribünlere gelen taraftarlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine verilen bayrakları sallayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca stat hoparlöründen 10. Yıl Marşı çalındı. İyice havaya giren iki takımın taraftarları hep birlikte "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde tempo tuttular.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
İşte taraftar işte Trabzon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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