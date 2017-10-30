İşte taraftar işte Trabzon

Fırtına’ya tam destek veren Trabzonsporlular, taraftarlarlık örneği sergiledi. Dağıtılan Türk bayraklarını sallayan fubolseverler hep birlikte tempo tuttu: “Ne mutlu Türküm diyene”

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Medical Park'ta tribünlerin tamamına yakını dolarken, yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini alarak takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı. Özellikle bordo-mavili taraftarlar 90 dakika boyunca Fırtına'ya büyük destek verirken rakip üzerinde baskı kurdu.



Herkese bayrak dağıtıldı

Bu arada Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, maç öncesi tribünlere gelen taraftarlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine verilen bayrakları sallayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ayrıca stat hoparlöründen 10. Yıl Marşı çalındı. İyice havaya giren iki takımın taraftarları hep birlikte "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde tempo tuttular.