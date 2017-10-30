 Hep G.Saray ile oynayalım – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Hep G.Saray ile oynayalım

    Hep G.Saray ile oynayalım

    Fırtına'nın stoperi Uğur'dan Cimbom'a tarihi gönderme!..

    Uğur, "G.Saray seyircisi bizim için 'kümeye' diye bağırıyor. Onlar bıkmadı kümeye diye bağırmaktan. Keşke her hafta G.Saray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek" dedi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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