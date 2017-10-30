Hep G.Saray ile oynayalım

Fırtına'nın stoperi Uğur'dan Cimbom'a tarihi gönderme!..

Uğur, "G.Saray seyircisi bizim için 'kümeye' diye bağırıyor. Onlar bıkmadı kümeye diye bağırmaktan. Keşke her hafta G.Saray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek" dedi.