Gizli kahraman
Rıza Çalımbay ile küllerinden doğup formasına tekrar kavuşan Ogenyi Onazi, mücadelesi ve hırsı ile zaferin mimarlarından oldu
Artık Baskıyı kırdık
Son dakikalarda sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden tecrübeli oyuncu, 89'da yerini Hubocan'a bıraktı. Onazi karşılaşma sonrası "Zor maç olacağını biliyorduk. Üzerimizdeki baskıyı kırmayı başardık. Artık çıkışa geçme vakti" diye konuştu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Gizli kahraman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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