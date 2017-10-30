Gizli kahraman

Rıza Çalımbay ile küllerinden doğup formasına tekrar kavuşan Ogenyi Onazi, mücadelesi ve hırsı ile zaferin mimarlarından oldu

Ersun Yanal döneminde formaya hasret kalan Onazi adeta küllerinden doğdu. Teknik adam değişikliğinin ardından Rıza Çalımbay ile tekrar sahalara dönen Nijeryalı futbolcu, eski hocasına nazire yaparcasına performansıyla parmak ısırttı. 24 yaşındaki orta saha; mücadele gücü, azmi ve arkadaşlarına yardımı ile gecenin gizli kahramanlarından oldu.



Artık Baskıyı kırdık

Son dakikalarda sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden tecrübeli oyuncu, 89'da yerini Hubocan'a bıraktı. Onazi karşılaşma sonrası "Zor maç olacağını biliyorduk. Üzerimizdeki baskıyı kırmayı başardık. Artık çıkışa geçme vakti" diye konuştu.



