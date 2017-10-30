Gece geç saatte sütlaç ziyafeti

DERBİ için Trabzon'da bir gün önceden kampa giren sarı-kırmızılı takımda futbolcular kaldıkları otelde sütlaç ziyafeti çektiler. Teknik heyet ve futbolcular gece geç saatlerde otele gelip sütlaç istediler, yetkililer de bu isteği zor da olsa kırmadılar ve tüm takıma sütlaç ikramı yapıldı. Dün sabah ise Tudor ve futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağıyla poz verdiler.