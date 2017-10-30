 Fırtına G.Saray'ı yerle bir etti – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Fırtına G.Saray'ı yerle bir etti

    Fırtına G.Saray'ı yerle bir etti

    Sarı-kırmızılı takıma sahada top göstermeyen Karadeniz ekibi, hem galibiyet hasretine son verdi hem de rakibinin namağlup unvanını sildi

    Galatasaray'ın yüksekten uçuşu Trabzonspor semalarında son buldu. Bordo-mavililer, ligde lider durumda bulunan rakibi karşısında müthiş bir futbol sergileyerek sahadan galibiyetle ayrıldı: 2-1. Takımın başına teknik direktör Rıza Çalımbay'ın geçişinin ardından silkinen ve kimliğini bulan Karadeniz ekibi, Çorum Belediyespor'u kupada farklı geçtikten sonra Galatasaray'ı da sahada dümdüz etti. İlk dakikalardan itibaren rakibini sıkıştıran Trabzonspor, etkili ve hırslı futbolunun karşılığını N'doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle aldı ve 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Galatasaray'ın Rodrigues ile son dakikalarda bulduğu gol sonucu değiştirmedi.

    YÜKSELİŞE GEÇTİ
    Ayrıca dün akşama kadar yenilgi yüzü görmeyen rakibinin de namağlup unvanına son verdi ve ligde 3 basamak birden atlayıp 11. sıraya yerleşti.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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