Fırtına G.Saray'ı yerle bir etti
Sarı-kırmızılı takıma sahada top göstermeyen Karadeniz ekibi, hem galibiyet hasretine son verdi hem de rakibinin namağlup unvanını sildi
YÜKSELİŞE GEÇTİ
Ayrıca dün akşama kadar yenilgi yüzü görmeyen rakibinin de namağlup unvanına son verdi ve ligde 3 basamak birden atlayıp 11. sıraya yerleşti.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
-
Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
-
Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
-
Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Fırtına G.Saray'ı yerle bir etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.