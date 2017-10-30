Aslan avcıları
G.Saray’ı boş geçmeyen Trabzonspor’un şövalyeleri dün de sahne aldı. N’Doye, Cimbom’a karşı oynadığı 3. maçta 3’üncü, Yusuf da 2. maçta 2’nci golünü attı
Dün forvette Dame N'Doye forma giydi. 32 yaşındaki Senegalli, daha önce G.Saray'a karşı oynadığı maçları boş geçmemişti ve yine beklenti o yöndeydi. 49. dakikada Yusuf serbest vuruşta harika bir orta yaptı. Uğur kafayı vurdu, Muslera direğin de yardımıyla topu çizgiden çıkarırken, N'Doye hızlı bir şekilde ileri atılıp golü attı. Şu ana kadar Süper Lig'de 6 golü olan N'Doye bu gollerin 3'ünü G.Saray'a karşı attı.
Ardından genç Yusuf Yazıcı sahne aldı. Muhteşem bir gol atan 20 yaşındaki 10 numara, inanılmaz bir gol atarak tribünleri bayram yerine çevirdi. Yusuf, Süper Lig'de G.Saray'a karşı forma giydiği ikinci maçta ikinci golünü attı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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