Aslan avcıları

G.Saray’ı boş geçmeyen Trabzonspor’un şövalyeleri dün de sahne aldı. N’Doye, Cimbom’a karşı oynadığı 3. maçta 3’üncü, Yusuf da 2. maçta 2’nci golünü attı

Trabzonspor dün hayati derbide ezeli rakibi G.Saray'ı yenerek 5 hafta sonra 3 puana uzandı. Bu karşılaşmada forvetler Burak sakatlığı, Rodallega da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Hafta içinde Rıza Çalımbay eksikler için "Kim oynarsa oynasın gereğini yapacaktır" demişti. Öyle de oldu.



Dün forvette Dame N'Doye forma giydi. 32 yaşındaki Senegalli, daha önce G.Saray'a karşı oynadığı maçları boş geçmemişti ve yine beklenti o yöndeydi. 49. dakikada Yusuf serbest vuruşta harika bir orta yaptı. Uğur kafayı vurdu, Muslera direğin de yardımıyla topu çizgiden çıkarırken, N'Doye hızlı bir şekilde ileri atılıp golü attı. Şu ana kadar Süper Lig'de 6 golü olan N'Doye bu gollerin 3'ünü G.Saray'a karşı attı.



Ardından genç Yusuf Yazıcı sahne aldı. Muhteşem bir gol atan 20 yaşındaki 10 numara, inanılmaz bir gol atarak tribünleri bayram yerine çevirdi. Yusuf, Süper Lig'de G.Saray'a karşı forma giydiği ikinci maçta ikinci golünü attı.