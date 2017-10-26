Trabzon kupada coştu
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda 3. Lig ekibi Çorum’a konuk olanF ırtına 6 golle şov yaptı. Ancak G.Saray maçı öncesi gülen yüzler Rodallega şoku ile asıldı. 64’te kırmızı gören Kolombiyalı, derbide yok!
N'DOYE'DAN 2 GOL
79'da Pereira'nın pasında N'Doye 5'ledi: 0-5. 82'de yine N'Doye aşırtma bir vuruşla skoru ilan etti: 0-6. Kupada 5. tur kuraları daha sonra çekilecek.
ÇORUM'A YİNE ŞANS TANIMADI
Trabzonspor, geçen yıl kupada 3. eleme turunda elediği Çorum Belediyespor'a yine şans tanımadı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon da kupada Çorum Belediyespor ile eşleşmiş ve deplasmanda karşılaştığı rakibini uzatmalarda Okay'ın attığı golle 2-1 yenerek turu geçmişti.
KAMİL VE BATUHAN'DAN SİFTAH
Bordo-mavili takımda Kamil Ahmet Çörekçi ve 81'de Okay'ın yerine giren genç Batuhan Artaslan ilk kez resmi bir maçta Trabzonspor forması giydi. Fırtına bu sezon ilk kez resmi bir maçı gol yemeden tamamladı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 9 maçta 22 gol yemişti.
ESTEBAN'DAN DEGAJLA ASİST
Fırtına'nın ilk golü kaleci Esteban'ın degajı ile geldi. Kosta Rikalı file bekçisinin 8. dakikada kullandığı degajda topu göğsüyle önüne alan Rodallega, şık vuruşla ağları havalandırdı. Esteban böylece asist yapmış oldu
TRABZONSPOR BİZDEN ÇOK KOŞTU!
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş erken gollerden sonra oyuncularının motivasyonunun düştüğünü söyledi. Tokuş, "2. yarıda oyuncu değişiklikleri yaptık ama toparlayamadık. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Biz Süper Lig takımı gibi rahattık ama onlar 3. Lig takımı gibi mücadele ettiler. Bizim yapmamız gereken mücadeleyi onlar yaptı" dedi.
Yunus Emre SEL
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:36
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Asamoah bombası
Toplam 5
Yorum
fenerli var ya kendileri yazıp kendileri oynamışlar ne güldüm be :) özellikle de GS cephesinin dediğini söyledikleri kısma
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En zor derbi
Toplam 7
Yorum
cskn Trabzon'un savunması kötü ilerde gomis'i yanlız bırakma sayın tudor adam çok yıpranıyor.
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Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 4
Yorum
recep kariyeri kovulmak üzerine başarılarla dolu bir hoca.. aferin yönetim, kendinize yakışanı yaptınız..
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