 Trabzon kupada coştu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Trabzon kupada coştu

    Trabzon kupada coştu

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turda 3. Lig ekibi Çorum’a konuk olanF ırtına 6 golle şov yaptı. Ancak G.Saray maçı öncesi gülen yüzler Rodallega şoku ile asıldı. 64’te kırmızı gören Kolombiyalı, derbide yok!

    A Spor'un naklen yayınladığı maçta Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura adını yazdırdı. Bordo-mavililer, 3. Lig'de mücadele eden rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. 8. dakikada kaleci Esteban'ın uzun degajını kontrol eden Hugo Rodallega, topu önüne alıp şık bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1. Rodallega, 18'de Bero'nun asistinde farkı ikiye yükseltti: 0-2. 52'de Castillo'nun pasında Bongonda boş kaleye attı: 0-3. 74'te Ogenyi Onazi orta sahadan kaptığı topu ağlarla buluşturdu: 0-4.

    N'DOYE'DAN 2 GOL
    79'da Pereira'nın pasında N'Doye 5'ledi: 0-5. 82'de yine N'Doye aşırtma bir vuruşla skoru ilan etti: 0-6. Kupada 5. tur kuraları daha sonra çekilecek.

    ÇORUM'A YİNE ŞANS TANIMADI
    Trabzonspor, geçen yıl kupada 3. eleme turunda elediği Çorum Belediyespor'a yine şans tanımadı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon da kupada Çorum Belediyespor ile eşleşmiş ve deplasmanda karşılaştığı rakibini uzatmalarda Okay'ın attığı golle 2-1 yenerek turu geçmişti.

    KAMİL VE BATUHAN'DAN SİFTAH
    Bordo-mavili takımda Kamil Ahmet Çörekçi ve 81'de Okay'ın yerine giren genç Batuhan Artaslan ilk kez resmi bir maçta Trabzonspor forması giydi. Fırtına bu sezon ilk kez resmi bir maçı gol yemeden tamamladı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 9 maçta 22 gol yemişti.

    ESTEBAN'DAN DEGAJLA ASİST
    Fırtına'nın ilk golü kaleci Esteban'ın degajı ile geldi. Kosta Rikalı file bekçisinin 8. dakikada kullandığı degajda topu göğsüyle önüne alan Rodallega, şık vuruşla ağları havalandırdı. Esteban böylece asist yapmış oldu

    TRABZONSPOR BİZDEN ÇOK KOŞTU!
    Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş erken gollerden sonra oyuncularının motivasyonunun düştüğünü söyledi. Tokuş, "2. yarıda oyuncu değişiklikleri yaptık ama toparlayamadık. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Biz Süper Lig takımı gibi rahattık ama onlar 3. Lig takımı gibi mücadele ettiler. Bizim yapmamız gereken mücadeleyi onlar yaptı" dedi.


    Yunus Emre SEL
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:36
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