Onazi’den slalom gol

ONAZI'NİN MÜTHİŞ GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nijeryalı futbolcu hırsı ve çalışkan futbolu ile beğeni toplarken, rakip yarı alandan savunmayı ekarte edip attığı nefis slalom golle de dikkat çekti. Bongonda da oyunda kaldığı sürede driplingleri ve çalımları ile dikkat çekti. Bir de gol atan oyuncu, Rıza Çalımbay'a "Forma savaşında beni de unutma" mesajı yolladı. Savunma hattı da toparlanmış göründü. Durica ile Uğur Demirok ikilisi karşılaşmayı hatasız tamamlarken, uyumlu görüntüleriyle de Galatasaray maçı için umut verdiler.