 Onazi’den slalom gol – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Onazi’den slalom gol

    Onazi’den slalom gol

    Fırtına'da galibiyet kadar forma giyen oyuncuların mücadelesi de alkış aldı. Göz dolduran isimlerden birisi de orta sahada görev yapan Ogenyi Onazi'ydi...

    Nijeryalı futbolcu hırsı ve çalışkan futbolu ile beğeni toplarken, rakip yarı alandan savunmayı ekarte edip attığı nefis slalom golle de dikkat çekti. Bongonda da oyunda kaldığı sürede driplingleri ve çalımları ile dikkat çekti. Bir de gol atan oyuncu, Rıza Çalımbay'a "Forma savaşında beni de unutma" mesajı yolladı. Savunma hattı da toparlanmış göründü. Durica ile Uğur Demirok ikilisi karşılaşmayı hatasız tamamlarken, uyumlu görüntüleriyle de Galatasaray maçı için umut verdiler.

    ONAZI'NİN MÜTHİŞ GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:44
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