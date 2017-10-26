 N’Doye Aslan sever! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    N’Doye Aslan sever!

    N’Doye Aslan sever!

    Burak ve Rodallega’nın yokluğunda derbide 11’de çıkacak olan Senegalli forvet, geçen sezon G.Saray’a 2 maçta da 1’er gol attı

    Çorum karşısında 68'de Castillo'nun yerine oyuna giren Dame N'Doye son 22 dakikaya 2 gol sığdırdı. Senegalli oyuncunun performansı, derbi için de umut oldu. Zira sakat olan Burak'ın yokluğunda, Rodallega'nın da dün kırmızı kart görmesiyle N'Doye'un Galatasaray karşısında ilk 11'de çıkması kesinleşti. Sarı-kırmızılı takıma şansı tutan Senegalli, geçen sezon Galatasaray ile ligde oynadıkları iki maçta da 1'er gol atmıştı.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:38
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