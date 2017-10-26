 Divan cumartesi – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Divan cumartesi

    Divan cumartesi
    Divan Kurulu 28 Ekim Cumartesi günü toplanacak. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'ndaki görüşme saat 13.00'te başlayacak. Toplantıda, takımın kötü gidişatı ve yönetimdeki istifaların gündemi oluşturması bekleniyor. Başkan Muharrem Usta'nın da Divan Kurulu toplantısına katılması bekleniyor.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:35
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