Divan cumartesi
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:35
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10 haftada ikinci Galatasaray maçı
Toplam 2
Yorum
baksoy Aynı taktikle bizde berabere kalmaya çalışalım ?
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Hani verdiğin sözler!..
Toplam 19
Yorum
Hayaller35Gercekler0 PES de bile Hattrick atamiyor. adamin golü yok sen iki mac üst üste atsin diyon sakaci seni haha
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En zor derbi
Toplam 12
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca sezona başlasaydık herhalde bu kadar kötü transferler yapmazdık , sağlam bir defansla GS ' yı yenebilirdik ? şimdi çok zor ?
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