10 haftada ikinci Galatasaray maçı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon Galatasaray ile ikinci kez karşılaşacak.
Ersun Yanal sonrası bordo-mavili ekibin yeni patronu olan Rıza Çalımbay, bu sezon Galatasaray ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezona Antalyaspor'un başında başlayan ancak alınan kötü sonuçlar sonrası ligin 5'inci haftasında görevine son verilen Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 10'uncu haftasında bu sefer yeni takımı Trabzonspor ile Galatasaray'ı konuk edecek. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Galatasaray ile 1-1 beraber kalmış ve sarı-kırmızılılara bu sezonki ilk puan kaybını yaşatmıştı.
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Evkur Malatyaspor'a 1-0 mağlup olmuş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Çorum Belediyespor karşısında sahadan 6-0'lık skorla ayrılmıştı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:56
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 19
Yorum
hagi acaba bu takimda bu oyuncularla snjder olsa neolurdu rakipleri datatdila ama tudor beyin keyfine gore gonderildi yedek otirsa son lilah olu
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Sinan isyan etti
Toplam 12
Yorum
Borisp Kupa filan değil gözü gören adam Sinan'ın bu takımın baskısına zerre katkı sağlayamayacağını görür.
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Belhanda en kötü 10 numara!
Toplam 19
Yorum
Yorumcu Her gelen oyuncu 35gol atacak diye birsey yok. 1 gol atti diye GS kazik mi yedi? Levent Tüzemenin futbol anlayisi bu herhalde.
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