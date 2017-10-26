 10 haftada ikinci Galatasaray maçı – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    10 haftada ikinci maçı

    10 haftada ikinci Galatasaray maçı

    'un yeni teknik direktörü , bu sezon ile ikinci kez karşılaşacak.

    Ersun Yanal sonrası bordo-mavili ekibin yeni patronu olan , bu sezon ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sezona Antalyaspor'un başında başlayan ancak alınan kötü sonuçlar sonrası ligin 5'inci haftasında görevine son verilen Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 10'uncu haftasında bu sefer yeni takımı ile Galatasaray'ı konuk edecek. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Galatasaray ile 1-1 beraber kalmış ve sarı-kırmızılılara bu sezonki ilk puan kaybını yaşatmıştı.

    Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Evkur Malatyaspor'a 1-0 mağlup olmuş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Çorum Belediyespor karşısında sahadan 6-0'lık skorla ayrılmıştı.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:56
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