Sinner Alcaraz’ı devirdi! Riyad'da 6 milyon dolarlık zafer

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Suudi Arabistan’da düzenlenen Six Kings Slam finalinde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz’ı 6-2, 6-4’lük setlerle mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Bu zaferle birlikte Sinner, 6 milyon dolarlık dev ödülün sahibi oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 23:58
Riyad'daki Six Kings Slam turnuvasında tenis dünyasının yıldızları karşı karşıya geldi. Finalde geçen yıl olduğu gibi yine Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz kozlarını paylaştı. Bu kez de kazanan değişmedi. Dünya 2 numarası Sinner, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek büyük ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz ay ABD Açık finalinde Alcaraz'a kaybeden Sinner, böylece rövanşı almış oldu.

Turnuvada yer alan altı isim — Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas — katılım karşılığında 1,5 milyon dolar kazandı. Ancak Sinner, final zaferiyle birlikte toplam 6 milyon dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.

Turnuvanın diğer dikkat çeken sonuçlarında Fritz, Zverev'i bir saat içinde eledi; Sinner, Tsitsipas'ı aynı şekilde rahat geçti. Yarı finalde Alcaraz, Fritz'i; Sinner ise Djokovic'i mağlup etti. Üçüncülük maçında Djokovic, Fritz'e karşı ilk seti tie-break'te kaybettikten sonra sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bıraktı.

