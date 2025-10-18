Sinner Alcaraz’ı devirdi! Riyad'da 6 milyon dolarlık zafer

Riyad'daki Six Kings Slam turnuvasında tenis dünyasının yıldızları karşı karşıya geldi. Finalde geçen yıl olduğu gibi yine Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz kozlarını paylaştı. Bu kez de kazanan değişmedi. Dünya 2 numarası Sinner, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek büyük ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz ay ABD Açık finalinde Alcaraz'a kaybeden Sinner, böylece rövanşı almış oldu.

Turnuvada yer alan altı isim — Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas — katılım karşılığında 1,5 milyon dolar kazandı. Ancak Sinner, final zaferiyle birlikte toplam 6 milyon dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.

Turnuvanın diğer dikkat çeken sonuçlarında Fritz, Zverev'i bir saat içinde eledi; Sinner, Tsitsipas'ı aynı şekilde rahat geçti. Yarı finalde Alcaraz, Fritz'i; Sinner ise Djokovic'i mağlup etti. Üçüncülük maçında Djokovic, Fritz'e karşı ilk seti tie-break'te kaybettikten sonra sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bıraktı.