Jannik Sinner Avustralya Açık'ta finale yükseldi!

Dünya tenisinin bir numaralı ismi Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta muazzam bir performans sergileyerek Ben Shelton'ı 3-0'lık setlerle mağlup etti. Final yolunda üstün bir oyun sergileyen Sinner, rakibini 7-6, 6-2, 6-2'lik setlerle geçti. Bu zafer, Sinner'a turnuvada üst üste ikinci kez finale yükselme başarısını getirdi.

Sinner, finalde Alman raket Alexander Zverev ile karşılaşacak. Avustralya Açık'ta gösterdiği etkileyici form, İtalyan tenisçiyi bir kez daha zirveye taşımak için büyük bir şans sunuyor.

Final maçı 26 Ocak Pazar günü Rod Laver Arena'da oynanacak.