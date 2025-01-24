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Haberler Tenis Jannik Sinner Avustralya Açık'ta finale yükseldi!

Jannik Sinner Avustralya Açık'ta finale yükseldi!

Dünya tenisinin zirvesindeki isim Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta harika bir performans sergileyerek Ben Shelton'ı 3-0'lık setlerle mağlup etti ve üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 14:45
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Jannik Sinner Avustralya Açık'ta finale yükseldi!

Dünya tenisinin bir numaralı ismi Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta muazzam bir performans sergileyerek Ben Shelton'ı 3-0'lık setlerle mağlup etti. Final yolunda üstün bir oyun sergileyen Sinner, rakibini 7-6, 6-2, 6-2'lik setlerle geçti. Bu zafer, Sinner'a turnuvada üst üste ikinci kez finale yükselme başarısını getirdi.

Sinner, finalde Alman raket Alexander Zverev ile karşılaşacak. Avustralya Açık'ta gösterdiği etkileyici form, İtalyan tenisçiyi bir kez daha zirveye taşımak için büyük bir şans sunuyor.

Final maçı 26 Ocak Pazar günü Rod Laver Arena'da oynanacak.

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