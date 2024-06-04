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Novak Djokovic'ten kötü haber! Sakatlık...

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'ten kötü haber geldi. Sırp sporcu, sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle yarıştığı turnuvadan çekildi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:26
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Novak Djokovic'ten kötü haber! Sakatlık...

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'ten kötü haber geldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan Djokovic havlu atmak zorunda kaldı.

Sırp sporcu sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Bu gelişmenin ardından dünya yeni 1 numarası da Jannik Sinner oldu. Çeyrek finalde Djokovic ile eşleşen Casper Ruud da böylece yarı finale yükseldi.

Djokovic, Cerundolo ile oynadığı maçta tıbbi mola almak zorunda kalmıştı.

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