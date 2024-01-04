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Novak Djokovic Avustralya'da 5 yıl sonra ilk kez kaybetti

Son dakika spor haberleri... Erkek tenisinde dünya 1 numarası Novak Djokovic, United Cup'ta Alex de Minaur'a 2-0 kaybetti. Sırp tenisçinin böylece Avustralya'daki 43 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 12:07
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Novak Djokovic Avustralya'da 5 yıl sonra ilk kez kaybetti

Erkek tenisinin dünya 1 numarası Novak Djokovic, Avustralya'da 5 yıl sonra ilk kez korttan mağlubiyetle ayrıldı. United Cup'ta ev sahibi ülkeden Alex de Minaur ile karşılaşan 36 yaşındaki Djokovic, sağ bileğinden sakatlık yaşadığı mücadeleyi 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.

Kıtadaki en son mağlubiyetini 2018'de Güney Koreli Hyeon Chung karşısında yaşayan Djokovic, 43 maçtır yenilmiyordu. Sırp tenisçi, bu dönemde 4 Avustralya Açık, 2023 Uluslararası Adelaide Turnuvası ile 2020 ATP Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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