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Novak Djokovic'e Wimbledon'da para cezası!

Wimbledon'ın tek erkekler finalinde raketini kıran Sırp tenisçi Novak Djokovic, para cezası verildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 10:37
Novak Djokovic'e Wimbledon'da para cezası!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde İspanyol Carlos Alcaraz'a kaybettiği maç sırasında raketini kıran Sırp Novak Djokovic, para cezasına çarptırıldı.

Alcaraz'a 3-2 kaybettiği karşılaşmanın beşinci setinde, servis oyununu rakibine kırdırmasının ardından raketini file direğine çarparak kıran Djokovic'e, Wimbledon tarafından 6 bin 117 sterlin para cezası verildi.

Cezası turnuvadan aldığı para ödülünden düşürülen 36 yaşındaki tenisçi, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, o an sinirlerine hakim olamadığı gerekçesiyle böyle bir eylemde bulunduğunu söylemişti.

Kariyerinin ilk Wimbledon zaferini yaşayan 20 yaşındaki Alcaraz, Djokovic'in 24. şampiyonluğa ulaşarak Margaret Court'a ait en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi rekoruna ortak olmasını engellemişti.

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