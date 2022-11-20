Haberler Tenis Novak Djokovic ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı

Novak Djokovic ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı

İtalya'da düzenlenen 2022 ATP Finalleri'ni, 3 numaralı seribaşı Casper Ruud'u 2-0 yenen 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 00:11
Novak Djokovic ATP Finalleri'ndeki 6. şampiyonluğuna ulaştı

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsünün şampiyonu belli oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda oynanan sert kort turnuvasının finalinde, ATP Finalleri'ni 5 kez kazanan Djokovic ile ilk defa finale çıkan Ruud karşılaştı.

Sırp raket Djokovic, Norveçli rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2008, 2012, 2013, 2014 ve 2015'ten sonra bir kez daha şampiyonluğa ulaştı.

ATP Finalleri'nin en yaşlı şampiyonu olan 35 yaşındaki Djokovic, Roger Federer'e ait turnuvayı en fazla kazanan tenisçi rekorunu da egale etti.

Son 19 maçının 18'inden galip ayrılan Djokovic, bu sezon 5'inci, kariyerindeki 91. tekler şampiyonluğuna imza attı.

DİĞER
Chris Hemsworth alzheimer hastalığına mı yakalandı? Marvel karakteri Thor’u canlandıran Chris Hemsworth oyunculuğa ara mı veriyor?
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ve Ekvadorlu taraftar arasında başlayan gerginlik maç sonu dostlukla bitti
Enner Valencia Ekvador'un 2. golünü kaydetti!
Napoli'den F.Bahçe çıkarması! Bu kez 3 isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nadal 4 maç sonra Ruud'u mağlup etti!
Şoke eden veda! Rafael Nadal...
TÜBA personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
Matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları nasıl olacak?
Başkan Erdoğan Dünya Kupası açılış törenne katıldı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic 6. şampiyonluğuna ulaştı! Djokovic 6. şampiyonluğuna ulaştı! 00:11
Potanın Perileri Arnavutluk mesaisine başladı! Potanın Perileri Arnavutluk mesaisine başladı! 23:51
Yattara ilk maçında yedek kaldı! Yattara ilk maçında yedek kaldı! 18:30
Bülent Korkmaz: Galibiyeti hakettik Bülent Korkmaz: Galibiyeti hakettik 19:59
Fenerbahçe evinde farklı kazandı Fenerbahçe evinde farklı kazandı 20:23
Sakaryaspor'dan 4 gollü galibiyet Sakaryaspor'dan 4 gollü galibiyet 21:16
Daha Eski
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı Beşiktaş Emlakjet deplasmanda kazandı 16:44
Pep Guardiola F1 Abu Dhabi GP'sini yerinde izledi! Pep Guardiola F1 Abu Dhabi GP'sini yerinde izledi! 16:56
Burhaniye Belediyespor'dan farklı galibiyet Burhaniye Belediyespor'dan farklı galibiyet 17:01
A Milli Takım Anadolu'ya renk kattı A Milli Takım Anadolu'ya renk kattı 17:13
Eyüp sahasında liderliğini perçinledi! Eyüp sahasında liderliğini perçinledi! 18:06
TFF'den Batuhan Bostancı için taziye mesajı TFF'den Batuhan Bostancı için taziye mesajı 18:08