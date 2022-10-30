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WTA Finalleri ve Paris Masters heyecanı start alıyor!

Son dakika spor haberleri... Tenisseverlerin ilgiyle takip ettiği WTA Finalleri ve Paris Masters turnuvaları yarın başlıyor. Paris'te düzenlenen erkekler profesyonel tenis turnuvası Paris Masters'ta, ATP sıralamasında ilk 10'da yer alan tenisçilerden 9'u yarışacak. WTA Finalleri'nde ise, her tekler veya çiftler takımı, turnuvanın ilk altı günü boyunca kendi gruplarındaki diğer tüm tenisçilerle karşı karşıya gelecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 11:53
WTA Finalleri ve Paris Masters heyecanı start alıyor!

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Finalleri ve Erkekler Paris Masters tenis turnuvası yarın başlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen erkekler profesyonel tenis turnuvası Paris Masters'ta, ATP sıralamasında ilk 10'da yer alan tenisçilerden 9'u yarışacak.

Sadece dünya altı numarası Alman raket Alexander Zverev sakatlığı nedeniyle turnuvada yer almayacak. ATP Tour'da yer alan ATP World Tour Masters 1000'in organizasyonlarından olan sezonun bu son turnuvasına İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve Sırp raket Novak Djokovic de katılıyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentindeki Dickies Arena'da düzenlenecek WTA Finalleri'nde ise, her tekler veya çiftler takımı, turnuvanın ilk altı günü boyunca kendi gruplarındaki diğer tüm tenisçilerle karşı karşıya gelecek. Bu maçların sonunda, her iki gruptan en iyi iki tenisçi veya takım tek maç eleme usulü oynanarak yarı finallere yükselecek.

Tekler ve çiftler grup aşaması yarın başlıyor. Yarı finaller 6 Kasım Pazar günü, tekler ve çiftler finalleri ise 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak.



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