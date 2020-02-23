Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'ın Jodhpur şehrinde gerçekleşen Jodhpur Open Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.
Hindistan'da düzenlenen Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden Ankita Raina'ya 2-0 mağlup oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berfu Cengiz, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaştı.
Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Berfu, turnuvayı finalist olarak tamamladı.
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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