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23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Tenis Milli tenisçi Berfu Cengiz finalde kaybetti

, 'da finalde kaybetti

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Hindistan'da finalde kaybetti

, 'ın şehrinde gerçekleşen Jodhpur Open Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı 'ya mağlup oldu.

'da düzenlenen Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu , tek kadınlar finalinde ev sahibi ülkeden 'ya mağlup oldu.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berfu Cengiz, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaştı.

Rakibine 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Berfu, turnuvayı finalist olarak tamamladı.

  1. 23.02.2020
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