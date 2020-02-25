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25 Şubat 2020, Salı
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bir ilke imza attı

Çağla Büyükakçay bir ilke imza attı

turnuvası 2020 turnuvasında Alman partneri ile Caroline Garcia-Sania Mirza karşısında galibiyet alarak klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir rakete karşı galibiyet alan ilk oldu.

'ın başkenti Doha'daki Premier seviye turnuvası 2020'de mücadele veren , Alman partneri ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Coraline Garcia'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Wild Card ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti ilk set 1-3, ikinci set ise 0-3 geriden gelerek maçı çevirmesini bildi. 1 saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Türk/Alman ortaklığı, rakiplerini 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura yükseldi. Milli sporcumuz Çağla Büyükakçay Alman partneri Laura Siegemund ile Caroline Garcia-Sania Mirza karşısında aldığı bu galibiyetle klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir rakete karşı galibiyet alan ilk oldu. Büyükakçay-Siegemund çifti bugün Doha'da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.

  1. 25.02.2020
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